Общество

Ярлыки с проблемы домашнего насилия снимут в новом сериале KION

Премьера нового сезона детективного сериала из линейки KION Originals «Обоюдное согласие» (18+) состоится 1 апреля. Валерия Гай Германика вернулась в режиссерское кресло с детективной историей о том, что скрывается за фасадом идеальной семьи. Второй сезон сериала сосредоточен на вопросах домашнего насилия, которое маскируется внешней благополучностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Фото здесь и далее: МТС

Семья Венишевых — одна из самых почитаемых в городе, они уже двадцать лет вместе и родили троих детей. Глава семейства Григорий (Максим Ползиков) — основатель реабилитационного центра, который помогает тысячам горожан. Однако, красивый фасад начинает рушиться вместе с убийством главы семейства, а главной подозреваемой становится его жена Марина (Глафира Тарханова). Дело Венишевых попадает к замкнутому и жесткому следователю Анне (Диана Арбенина), которая решает во чтобы то ни стало докопаться до правды. Замечая странности в поведении Марины, она понимает, что Григорий был добрым и отзывчивым человеком только на публике, а в кругу семьи был настоящим чудовищем. Роли в сериале исполнили Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Илана Дылдина, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская.

В первом сезоне режиссер подняла тему борьбы за справедливое возмездие над теми, кто совершил сексуализированное насилие, но избежал судебного преследования. По мнению Анны Богомоловой, сотрудницы центра «Сестры», «проекты как "Обоюдное согласие" важны для дестигматизации темы насилия. В этой истории большой спектр разнообразных опытов проживания травмы, а также реакций окружающих на жертву. Здорово, что удалось показать это на множестве разных примеров». Проблема сексуализированного насилия идет рука об руку с проблемой домашнего насилия – хотя многие люди сталкиваются с подобными, порой безвыходными ситуациями, о них не часто говорят в российском обществе, а потому пострадавшие мало кому рассказывают о пережитом опыте.

Первый сезон «Обоюдного согласия» со Светланой Ивановой, Анной Снаткиной, Шамилем Хаматовым, Аллой Михеевой и Глебом Бочковым в главных ролях вышел 18 марта 2022 года в онлайн-кинотеатре KION и стал хитом платформы. Затем он получил награду премии «Большая цифра», был показан на берлинском кинофестивале Berlin International TV Series Festival и вошел в топы лучших сериалов 2022-го года.

В центре сюжета первого сезона сериала Валерии Гай Германики была история учительницы Анны Федоровой, обвинившей компанию влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время совместной прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, как сама Анна. Опытный следователь, ведущий дело перед выходом на пенсию, хочет добиться справедливого наказания, но обстоятельства совершенного преступления вызывают много вопросов, и каждый поворот в расследовании приоткрывает тайну из прошлого, о которой все хотели бы забыть.

«Характер моей героини Жени схож в некоторых моментах с моим. Женя – неоднозначный персонаж, она не просто девочка из несчастливой семьи, она пример того, что может сделать с личностью человека насилие. Тема «Обоюдного согласия» очень важная, и, в первую очередь, этот проект раскрывает тему психологических паттернов, насилия и травм, которые передаются через поколения. Наша история все равно ведет к исцелению, но зритель увидит и самый плохой сценарий, который может быть. Проект напоминает о тех вещах, которых быть не должно», — подчеркивает исполнительница одной из главных ролей Мария Михалкова-Кончаловская.