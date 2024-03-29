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Общество

Областной прокурор посетил с проверкой колонию в псковской Середке

29.03.2024 18:15|ПсковКомментариев: 0

Исправительную колонию №4 УФСИН России по Псковской области в селе Середка Псковского района с проверкой посетил областной прокурор Андрей Мошков, а также представители общественной наблюдательной комиссии Псковской области, сотрудники областной прокуратуры и прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова, помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН Вячеслава Иванова и начальника ИК-4 Тимура Курдюкова проверяющие совершили обход коммунально-бытовых и административно-хозяйственных объектов учреждения: ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОСУОН, отрядов, столовой, поста видеоконтроля, производственной зоны.

Особое внимание во время посещения обратили на медицинское обеспечение, качество питания, выполнение требований правил внутреннего распорядка, санитарное состояние, соблюдение трудового законодательства, организацию воспитательных и профилактических мероприятий, соблюдение пожарной безопасности. При обходе проводили беседы с осужденными на предмет наличия у них жалоб и заявлений, касающихся условий отбывания наказания. На все поступившие обращения были даны разъяснения.

 

В завершение визита состоялось подведение итогов, в ходе которого Андрей Мошков указал на неукоснительное соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в части создания надлежащих условий отбывания наказания и обеспечения прав и законных интересов. Стороны обсудили актуальные вопросы и выработали решения по устранению имеющихся недостатков.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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