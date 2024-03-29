Общество

Итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы» подвели в Псковской области

Завершился региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Победители чемпионата определены во всех 30 компетенциях.

Соревнования в этом году разделены на 2 части. В первую волну — с 18 по 22 марта — участники проходили испытания по направлениям «Технологии моды», «Парикмахерское искусство, «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Автоматизация бизнес-процессов организаций», «Организация экскурсионных услуг», «Туризм», «Охрана труда», «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Поварское дело» в основной возрастной группе, а также «Предпринимательство», «Спасательные работы», «Администрирование отеля», «Мобильная робототехника», «3-D моделирование для компьютерных игр», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» среди юниоров.

В период с 24 по 29 марта лучшие были определены среди участников основной возрастной категории в номинациях «Предпринимательство», «Производство мебели», «Графический дизайн», «Художественная роспись по дереву», «Веб-технологии», «Ветеринария», «Спасательные работы», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Администрирование отеля», «Медицинский и социальный уход» и «Лечебная деятельность (Фельдшер)».

Участниками проекта в этом году стали порядка 240 человек. Впервые к псковским профессионалам присоединились представители из Республики Беларусь. Оценивали работы около 260 экспертов.

Соревнования прошли на площадках псковских, великолукских, дедовичских, островских и опочецких учреждений СПО, псковских общеобразовательных школ, а также регионального центра информационных технологий и Псковского филиала Российской международной академии туризма.

Соревнующиеся приняли участие в различных мероприятиях деловой программы чемпионата, где обсудили с коллегами такие темы, как наставничество, формирование профессионального имиджа, изменения в системе профобразования, трудоустройство выпускников, профилактика профессионального выгорания и другие.

Кроме того, на площадках чемпионата для участников были организованы профориентационные тренинги и круглые столы.

Чемпионат «Профессионалы» проводится в России в рамках мероприятий президентского национального проекта «Образование» с целью повышения престижа рабочих профессий, содействия кадровому обеспечению отраслей экономики. Участники соревнуются по наиболее востребованным компетенциям на территории региона.