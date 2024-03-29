Общество

В Госдуме предложили штрафовать пассажиров при ДТП

Депутат Государственной Думы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что прорабатывает законопроект, согласно которому предлагается наказывать пассажиров пьяных водителей. Об этом «Парламентская газета».

На снимке: Бийсултан Хамзаев. Фото Псковской Ленты Новостей

«В Японии, если пассажир сел в машину вместе с пьяным водителем и произошло ДТП или было совершено другое преступление, ответственность несут оба. А у нас такого нет. Я же считаю, если человек сидит рядом с пьяницей за рулем, он должен отвечать», — заявил парламентарий.

Как отмечает «Газета.Ру», Бийсултан Хамзаев не уточнил, как именно предлагается наказывать пассажиров водителей, которые находятся в состоянии опьянения.