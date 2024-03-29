Общество

Умер псковский поэт Виктор Зверев

Не стало псковского поэта, участника многих региональных поэтических фестивалей, автора сборника стихотворений «Жизнь сама расставит точки» Виктора Зверева. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил член правления псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов.

Виктор Зверев. Фото со страницы Андрея Бениаминова / «ВКонтакте»

Виктор Зверев родился в 1955 году, окончил Естественно-географический факультет Псковского государственного педагогического университета имени Кирова. Помимо поэзии увлекался фотографией. В 2022 году состоялась его персональная выставка фотокартин «Светопись».

Как актер массовки снялся во многих популярных фильмах, в их числе «Холоп-2», «София» и другие.