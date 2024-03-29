Общество

Доходы медиков в российских сёлах вырастут с 1 апреля

Повышение доходов с 1 апреля ждет россиян, которые работают в медицине в малых городах, районных центрах и селах, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Правительство России по поручению президента России Владимира Путина повысило ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах в зависимости от числа жителей населенных пунктов с 1 марта этого года. Россияне начнут получать такие выплаты за март с 1 апреля, пишет РИА Новости.

«Сейчас правительством принято решение о социальных выплатах медработникам, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Размер выплат зависит от численности проживающих в населённых пунктах. Такая поддержка очень важна, поскольку заработные платы медицинских работников в таких населённых пунктах очень низкие, а дефицит персонала приобретает уже критические значения», - сказала Иванова-Швец.

В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей, а для медицинских работников среднего звена - 30 тысяч.

Кроме того, с 1 апреля также будет повышена окладная часть заработной платы всех медработников до 50%. Согласно сайту кабмина, изменения для реализации этого решения внесены в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи и утверждены. Минимум половина фондов заработной платы медицинских организаций будет направляться на оклады.

Ранее комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов поддержал обращение Законодательного собрания Ленинградской области к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность предоставления специальной социальной выплаты медработниками межрайонных больниц.