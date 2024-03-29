Общество

Католики всего мира празднуют Пасху

Католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства в воскресенье, 31 марта, отмечают один из главных христианских праздников - Пасху.

Праздничная месса в Ватикане началась в 9:30 по местному времени (10:30 по Москве) на Площади Святого Петра, ее проводит папа римский Франциск. После богослужения понтифик обратится к верующим с традиционным благословением «Граду и миру» с центрального балкона базилики Святого Петра.

Обычно в Иерусалим на Пасху съезжаются туристы со всего мира, однако в этом году в городе не ожидают большого числа верующих из-за конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем, пишет «Интерфакс».

В соборах европейских стран также проходят праздничные богослужения. В частности, в Англии в Капелле Святого Георг‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ия (Виндзорский замок) проходит пасхальная утренняя служба, в которой принимает участие британский король Карл III. Служба началась в 8:30 по местному времени (10:30 по Москве).

Британские СМИ отмечают, что это будет самое значимое появление Карла III на публике и главное королевское мероприятие с тех пор, как у короля диагностировали рак. Помимо этого, мессы проходят и в других храмах, в частности, в Соборе Святого Павла в Лондоне.

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В парижской базилике Сакре-Кёр служба началась в 9:00 (10:00 по Москве), в Берлинском кафедральном соборе верующих ждут на богослужение в 10:00 (11:00 по Москве).

В США, а также во многих европейских странах у детей и студентов начинаются пасхальные каникулы. На лужайке перед Белым дом 1 апреля пройдет традиционная американская забава - катание пасхальных яиц: дети вместе со взрослыми катают поварешками вареные яйца, соревнуясь в скорости. На мероприятие приглашают детей в возрасте 12 лет и младше. Мероприятие бесплатное, билет на него можно было получить, приняв участие в онлайн-лотерее в период с 26 февраля по 4 марта. Обычно в этом мероприятии участвует президент США и первая леди.

Православные и католики празднуют Пасху в разные дни из-за различий в календарях. Западные христиане, определяя этот день, руководствуются григорианским календарем, а православные - юлианским.