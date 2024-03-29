Общество

В России изменились правила продажи пива и табачной продукции

Правила реализации пива и табачной продукции изменились в России - с 1 апреля вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере, кроме того расширились и полномочия регионов в целях борьбы с «наливайками».

Так, теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, пишет РИА Новости.

В ноябре группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках». Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что проблема «наливаек» в многоквартирных домах, зачастую нарушающих покой жильцов, должна быть решена. Днем это магазины, а ночью - псевдокафе, которые торгуют алкоголем в обход закона, пояснял он.

Кроме того, с 1 апреля вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере. Теперь за преступление будет грозить штраф (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до 3 лет), либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Одновременно с лишением свободы могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее, с 1 марта, наличие лицензии на производство табачной продукции в рамках усиления контроля за оборотом данной продукции и сырья стало обязательным в России. До этого, 1 сентября, в стране начал действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции.