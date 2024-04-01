Общество

Социальные пенсии вырастут в России с 1 апреля

Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля составит 7,5%, свидетельствует постановление правительства РФ об утверждении коэффициента индексации.

«В соответствии со статьёй 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" правительство РФ постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2024 года социальных пенсий в размере 1,075», - говорится в документе.

По данным кабмина, это решение затронет более четырех миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. В числе получателей находятся также военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны и граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.