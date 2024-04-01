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Общество

Псковская область заняла 26-е место в рейтинге регионов России по динамике рынка труда

01.04.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 26-е место в рейтинге регионов России по динамике рынка труда. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

В Псковской области за год число занятых выросло на 2,4% или 7,1 тысяча человек. Доля безработных в IV квартале 2023 года составила 2,6%. 

В 2023 году российский рынок труда демонстрировал значительное оживление. После достаточно сильного результата 2022 года динамика занятости и в 2023 показала хорошие результаты, в том числе благодаря тому, что экономическая ситуация не оправдала мрачных прогнозов, отмечают эксперты.

По итогам прошедшего года уровень безработицы снизился до нового исторического минимума. Так, если на конец 2022 года он составлял 3,7% по методике Международной организации труда (МОТ), то в конце 2023-го – 2,9%.

Как поясняют специалисты, в целом тенденции на рынке труда в прошедшем году определялись, с одной стороны, демографическими факторами (сокращение числа людей трудоспособного возраста), а с другой стороны, заметным ростом спроса на работников в ряде отраслей экономики (в частности, в сфере гособоронзаказа). Согласно данным Росстата, в 2023 году работу имели более 73,5 миллиона человек, что на 2,3%, или на 1,7 миллиона превышает уровень 2022-го.

Как свидетельствуют результаты исследования, в 2023 году число занятых увеличилось в 52 регионах, а сократилось в 33. В целом суммарный прирост у регионов с положительной динамикой составил 2,1 миллиона человек, что в пять раз больше, чем суммарное сокращение у регионов, показавших снижение.

Аналитики отмечают, что почти весь прирост обеспечили лидеры рейтинга. В первых четырех регионах занятость выросла на миллион человек, а весь прирост фактически обеспечили всего 17 лидирующих регионов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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