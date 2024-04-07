Общество

Заявление на прием ребенка в первый класс можно подать на «Госуслугах»

С 1 апреля начинается приём заявлений в первый класс. Подать заявку на зачисление ребёнка в школу можно через портал «Госуслуги». Для этого понадобится подтверждённая учётная запись на портале.

Подать заявление через «Госуслуги» может родитель или законный представитель ребёнка. Для этого нужен паспорт того, кто подает заявление; свидетельство о рождении ребенка; номер или название школы, куда хотите отдать ребенка; свидетельство о регистрации подающего заявление и будущего школьника.

После заполнения заявление школа может запросить оригиналы документов — в этом случае родитель получит приглашение посетить школу в личном кабинете.

Когда прием заявлений закончится, в течение 6 рабочих дней придет уведомление о зачислении.

Отказать в приеме ребенка могут только при отсутствии свободных мест в первых классах. Места распределяют по времени подачи заявления. Если мест в выбранной школе не окажется - ребенку предложат место в другой школе.

После окончания процедуры будущий первоклассник будет зачислен в школу и в сентябре сможет приступить к занятиям.