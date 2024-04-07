Общество

Почти 350 патронов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок

44 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области 25 по 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 9 административных правонарушений, изъяли 13 единиц оружия и 348 боеприпасов.

«Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения», - напомнили в центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.