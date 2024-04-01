Общество

В России начался весенний призыв на военную службу

Весенний призыв на военную службу начинается в России в понедельник, 1 апреля. Срок срочной службы, как и прежде, составит 12 месяцев.

Как сообщил ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех регионах страны, кроме отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, где граждане призываются с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями.

«Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 15 апреля 2024 года. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», — отмечал Цимлянский.

Все призывники будут направлены для службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС и других воинских формирований на территории России.

В пункты дислокации подразделений ВС в новых регионах России (ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.

Треть призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоит современную военную технику и получит военно-учетную специальность.

В ходе весенней кампании продолжится практика формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач. Также будут комплектоваться научно-производственные подразделения и спортивные роты.

С 16 апреля приступит к работе прямая телефонная линия ГОМУ, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом. Линия будет работать по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск.

Как уточнили в Генштабе, когда военные отслужат установленный год, их своевременно отправят домой, пишет РИА Новости.

В осенний призыв прошлого года в ВС, другие войска и воинские формирования было призвано 130 тысяч человек.