Общество

Путин рекомендовал учредить памятный знак для поощрения волонтеров

Президент России Владимир Путин рекомендовал учредить памятный нагрудный знак для поощрения волонтеров, помогающих участникам специальной военной операции и их семьям. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», - говорится в поручении.

Срок исполнения поручения - 27 апреля 2024 года. Ответственным за выполнение поручения назначен руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.