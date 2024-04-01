Общество

В России стартовали эксперименты маркировки учебной литературы и радиаторов отопления

В России стартовали эксперименты маркировки учебной литературы и радиаторов отопления. Это не повлияет на стоимость радиаторов и учебников - участие в эксперименте добровольное для бизнеса и бесплатное, оборудование и коды маркировки будут предоставляться на безвозмездной основе, рассказали в ЦРПТ. За время экспериментов его участники протестируют запуски маркировки разной продукции на своих производствах.

Пилотный проект маркировки учебников продлится до 31 августа 2025 года, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце февраля 2024 года, пишет ТАСС.

Руководитель товарной группы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Анна Петрушина отметила, что эксперимент маркировки печатной продукции, а именно учебной литературы (учебники печатные общеобразовательного назначения) проводится по инициативе отрасли.

«Полная прослеживаемость, которую обеспечивает система маркировки, может стать эффективным инструментом для своевременного обновления и дополнения книжных фондов школ. Именно в ходе эксперимента будет проведена оценка технической возможности реализации данного функционала», - отметила Петрушина.

По словам управляющего вице-президента Российского книжного союза Леонида Палько, союз был одним из инициаторов эксперимента маркировки учебной литературы. Организация ожидает, что полная прослеживаемость, помимо борьбы с нелегальным оборотом, благоприятно повлияет на обеспеченность учебной литературой во всех регионах страны и станет еще одним шагом к цифровизации отрасли в целом, подчеркнул Палько.

«Группа компаний "Просвещение" в числе первых присоединилась к эксперименту по цифровой маркировке учебной литературы. Будучи крупнейшим игроком на рынке учебной продукции, мы понимаем всю важность этого эксперимента. Помимо того, что этот инструмент обеспечит контроль качества, защиту авторских прав и борьбу с пиратством, он еще и призван защищать наших детей от контрафактных учебников, которые зачастую нарушают нормы СанПиН», - рассказала генеральный директор АО "Просвещение" Наталья Третьяк.

Эксперимент маркировки радиаторов центрального отопления, их секций и отопительных конвекторов (чугунные, стальные, алюминиевые, биметаллические и из прочих металлов) продлится до 28 февраля 2025 года, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце марта 2024 года.

Как отметил директор по индустриальной маркировке ЦРПТ Дмитрий Горелик, доля фальсифицированных радиаторов отопления составляет около 15%. «Некачественные радиаторы становятся причиной аварий и поломок, поэтому маркировка рассматривается как один из новых инструментов контроля за этой отраслью. Мы готовы к проведению эксперимента и надеемся, что все ключевые участники данной отрасли примут в нем участие», - сказал Горелик.