Два резервных дня для пересдачи ЕГЭ в тот же год организуют в России

Два резервных дня будет предусмотрено для выпускников, которые захотят пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Что касается пересдачи ЕГЭ, тоже поручение в этом году. <...> Мы вначале думали один день [сделать], но регионы к нам вышли с предложением, что сдавать все предметы в один день будет сложно, будет путаница их технически обработать. Мы пришли к выводу, что будет дополнительных два резервных дня добавлено», - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании. Музаев сообщал, что такая возможность появится у школьников уже в этом году. Для этого Рособрнадзор прорабатывает внесение изменений в расписание и порядок экзамена, порядок утвердят до конца апреля, пишет ТАСС.