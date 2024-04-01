Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
2024 вызовы и угрозы
Бортовой компьютер на тракторе
«Метражи» инвестиции в недвижимость
ответы на все вопросы
Онлайн-викторина про Псковскую область
Сергей Федосеев о работе в округе
Господин Рейтингомер
автомир Geely Okavango
молодежь профсоюза
Парковка в зеленой зоне
про опоздания на работу
 
 
 
ещё Общество 01.04.2024 11:230 Великолукская больница стала филиалом областной 02.04.2024 07:000 Диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак 01.04.2024 22:290 Куньинская больница преобразована в филиал областной 01.04.2024 22:210 Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ отмечает 35-летие 01.04.2024 21:400 Две трети жителей СЗФО могут отказаться от работы, если в вакансии не будет указана зарплата - исследование 01.04.2024 21:310 Опрос ПЛН-ТВ: Необходимо ли упростить процедуру выдачи и ношения оружия в России?
 
 
 
Самое популярное 27.03.2024 10:572 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 27.03.2024 12:032 Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области 26.03.2024 10:214 Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток скончался 26.03.2024 08:010 Агрокомплекс горит в Псковской области 27.03.2024 17:300 Еще с семью погибшими бойцами спецоперации простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак

02.04.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Рафинированные, жареные, копченые, острые продукты не рекомендуется есть на завтрак, а чай и кофе нужно пить через полчаса после приема пищи, сообщила врач-диетолог Маргарита Королева.

«Утром не следует злоупотреблять консервированными продуктами с добавлением уксуса, избытком соли. Жареные, копченые, острые продукты тоже не подходят для завтрака. Ну и, безусловно, я никому не рекомендую в большом объеме есть рафинированные продукты, пресыщенные солью и сахаром в сочетании с жиром», — рассказала Королева.

По ее словам, чай и кофе уместны для завтрака, однако пить их сразу после приема пищи нежелательно. А вот алкоголь и газированные напитки стоит вовсе исключить из утреннего меню, пишет РИА Новости.

«Если мы запиваем завтрак чаем, белок из состава омлета, например, не будет усваиваться так активно желудком. Нужно пить как минимум через полчаса после завтрака», — уточнила диетолог.

Врач отметила, что для завтрака вполне приемлемы яичницы и омлеты, но без колбасы. При этом если человек делает колбасу собственными руками дома и, соответственно, знает, из чего она приготовлена, то в небольшом объеме для придания вкуса такой продукт можно добавить.

«Но правильнее будет просто яйцо с добавлением небольшого количества овощей, зелени, может, кедровых орехов. Да, разнообразить омлет можно, так как именно благодаря этому мы получим большое количество разных питательных компонентов», — пояснила специалист.

Диетолог также рассказала, что лучше всего для завтрака подойдут зерновые, кисломолочные продукты, термически обработанные источники полноценного белка, овощи.

«На завтрак должно приходиться примерно 25% от общей калорийности на целый день. Высокий обмен веществ позволит организму не только воспринять и переварить, но включить метаболические цепочки, дабы начало дня было достаточно продуктивным», — пояснила Королева.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли в Псковской области по примеру Новгородской запретить иностранцам работать водителями такси и автобусов?
В опросе приняло участие 51 человек
02.04.2024, 07:000 Диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак 01.04.2024, 22:290 Куньинская больница преобразована в филиал областной 01.04.2024, 22:210 Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ отмечает 35-летие 01.04.2024, 22:000 Продолжается розыск великолучанина в куртке с красными манжетами
01.04.2024, 21:560 Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с грузовиком в Великолукском районе 01.04.2024, 21:400 Две трети жителей СЗФО могут отказаться от работы, если в вакансии не будет указана зарплата - исследование 01.04.2024, 21:350 Renault Duster вылетел с дороги в Гдовском районе 01.04.2024, 21:310 Опрос ПЛН-ТВ: Необходимо ли упростить процедуру выдачи и ношения оружия в России?
01.04.2024, 21:200 Дни финансовой грамотности пройдут для жителей Палкинского и Дедовичского районов 01.04.2024, 21:110 «Сборная остального мира» во второй раз подряд стала победителем Международного кубка КВН в Пскове 01.04.2024, 21:000 В России обнулили пошлины на ввоз ста тысяч тонн томатов 01.04.2024, 20:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Пушкинских Горах
01.04.2024, 20:400 Два псковских школьника удостоены научных медалей на форуме «Шаг в будущее» 01.04.2024, 20:350 Весенняя сессия школы одарённых детей «Камертон» прошла в псковском колледже искусств 01.04.2024, 20:260 Творческие семьи чествовали в псковском колледже искусств 01.04.2024, 20:200 Государственные пенсии в Псковской области будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля
01.04.2024, 20:170 О физическом и духовном здоровье поговорили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове 01.04.2024, 20:070 Несанкционированные свалки выявлены в Псковской области 01.04.2024, 20:000 Два резервных дня для пересдачи ЕГЭ в тот же год организуют в России 01.04.2024, 19:400 Четыре машины МЧС приехали на улицу Новоселов в Пскове
01.04.2024, 19:400 Нетрезвый водитель попался полицейским в Порхове 01.04.2024, 19:200 Санаторий «Черёха» принял участие в патриотической акции 01.04.2024, 19:000 В России упрощается перевод жилого помещения в нежилое и обратно 01.04.2024, 18:450 Стартовал прием заявок на псковский фестиваль «Российская студенческая весна»
01.04.2024, 18:420 Собаки породы хаски и свиньи голодают под Псковом 01.04.2024, 18:340 Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России прибыл в Псковскую область с официальным визитом 01.04.2024, 18:270 Почти 10 млн рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников 01.04.2024, 18:240 Рейтингомер: три главврача, два генерала и один миллиардер
01.04.2024, 18:150 Уборка общественных территорий продолжается в Острове 01.04.2024, 18:000 Псковский городской клуб коллекционеров проведет выставку-ярмарку 01.04.2024, 17:500 15 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю 01.04.2024, 17:400 Движение автомобилей ограничат на участке улицы Красноармейской в Пскове
01.04.2024, 17:270 Тема дорог занимает первое место по количеству обращений - псковский ЦУР 01.04.2024, 17:150 До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области днем 2 апреля 01.04.2024, 17:000 Уголовное дело возбудили после утопления ребенка в Бежаницком районе 01.04.2024, 17:000 Премьера спектакля детской театральной мастерской «Гвозди» пройдет в Псковском драмтеатре
01.04.2024, 16:580 Tele2 проведет ребрендинг 01.04.2024, 16:430 «ГорДозор»: «Непопулярное решение». ВИДЕО 01.04.2024, 16:281 Путин поручил сократить время досмотра грузовиков через госграницу 01.04.2024, 16:200 Газопровод ввели в эксплуатацию в островской деревне Смоленка
01.04.2024, 16:140 Более 50% респондентов ПЛН высказались против упрощения выдачи оружия в России 01.04.2024, 16:050 «Постскриптум»: Смертная казнь, «Яблоко» Vs УМВД и транспортный налог. ВИДЕО 01.04.2024, 15:561 Филиал «Великолукский»: что будет с медициной на юге региона 01.04.2024, 15:440 Пассажир пострадал при столкновении автомобиля с деревом в великолукской деревне
01.04.2024, 15:310 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – переход к теплому сезону. ВИДЕО 01.04.2024, 15:230 Путин поручил завершить до 2030 года капремонт детских садов и школ 01.04.2024, 15:113 Водитель грузовика наехал на женщину в Пскове при движении задним ходом 01.04.2024, 15:080 Одуванчики зацвели в Великих Луках. ФОТО
01.04.2024, 14:580 Инженер с актерским талантом: история псковича, сыгравшего в «Казачке» и десятке других фильмов 01.04.2024, 14:520 Приём заявлений от выдвиженцев в новый состав Общественной палаты завершило областное Собрание 01.04.2024, 14:440 Лебеди прилетели на великолукское озеро Фотьевское 01.04.2024, 14:310 Наталью Алексееву рекомендовали на должность председателя Печорского районного суда
01.04.2024, 14:220 От памятника Пушкину до статуи Будды Майтрейя: Всероссийскую конференцию «Музей и дети» провели в «Михайловском» 01.04.2024, 14:061 В Москве прогремел мощный взрыв 01.04.2024, 13:540 Более 50 единиц техники используют для уборки улиц Пскова 01.04.2024, 13:480 34-й выпуск проекта «Истфакт»: Империя закончилась здесь
01.04.2024, 13:390 Росмолодежь открыла прием заявок на первый сезон грантового конкурса в 2024 году 01.04.2024, 13:330 Не менее 165 млрд рублей выделят на капремонт учреждений культуры в России 01.04.2024, 13:280 В Пскове продолжается прием заявок на конкурс чтецов и исполнителей военной песни 01.04.2024, 13:130 Две тонны песка было израсходовано на обработку дорог в Пскове в зимний период
01.04.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 01.04.2024, 13:020 Комитет Госдумы одобрил штрафы за самовольное пользование центральным водоснабжением 01.04.2024, 13:012 Сотрудник псковского завода умер в комнате отдыха 01.04.2024, 12:400 Путин рекомендовал учредить памятный знак для поощрения волонтеров
01.04.2024, 12:350 «Постскриптум»: Смертная казнь, «Яблоко» Vs УМВД и транспортный налог 01.04.2024, 12:330 В России стартовали эксперименты маркировки учебной литературы и радиаторов отопления 01.04.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: «Непопулярное решение» 01.04.2024, 12:220 Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко
01.04.2024, 12:200 Музей-квартира Ленина закрыта в Пскове до 21 апреля 01.04.2024, 12:180 В России начался весенний призыв на военную службу 01.04.2024, 12:100 Отчёт о работе в 2023 году направил в псковский парламент сенатор Андрей Турчак 01.04.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Уборка дорог Пскова – переход к теплому сезону
01.04.2024, 11:500 Новый маршрутный автобус №21 запустили в Пскове 01.04.2024, 11:400 «Высокий сезон» в «Михайловском» в этом году откроют уже в апреле 01.04.2024, 11:250 Великолукский филиал областной больницы возглавила Татьяна Кобзева  01.04.2024, 11:241 Водителя легкового автомобиля в Пскове оштрафовали за ДТП с мотоциклистом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru