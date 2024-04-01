Общество

Минтранс попросили запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Минтранс просят запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты в случае опоздания пассажиров на рейс «туда». С этой инициативой к министру транспорта Виталию Савельеву обратились депутат Госдумы Сергей Леонов и председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП), зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.

Сегодня многие перевозчики в РФ автоматически аннулируют обратный авиабилет, если пассажир приобрел его в одном бронировании с билетом «туда» и по каким-то причинам пропустил первый рейс. Чаще всего это происходит из-за опоздания на регистрацию на рейс или на посадку в самолет.

При этом многие не отказываются от поездки и вынуждены заново покупать весь комплект, в результате чего авиакомпания на одном таком человеке зарабатывает как минимум дважды, указал Леонов. В ряде же случаев люди приобретают только билет «туда», зная, что у них есть обратный, и перевозчик не информирует их об аннулировании. В итоге пассажир узнает об отмене бронирования уже по факту, добавил Зотов. В связи с этим поступает большое число жалоб и фиксируется огромное количество нарушений их прав со стороны авиакомпаний, указали авторы обращений.

«Человек опоздал на рейс, в панике ищет новый, рассчитывая, что остальные билеты действительны, а они, оказывается, уже отменены. И он чаще всего об этом даже не знал. Это очень несправедливая ситуация», — говорит депутат.

При этом у опоздавшего на рейс «туда» есть право сохранить обратный билет: для этого он должен уведомить об этом авиакомпанию, подчеркнул председатель ОПП, добавив, что многие люди не знают об этой необходимости информирования, так как при продаже таких инструкций нет, а после окончания регистрации на рейс авиакомпании не дают пассажиру времени уведомить о своем намерении воспользоваться последующими сегментами маршрута, пишут «Известия».

Леонов считает, что порядок аннуляции должен быть другим: нужно запретить авиакомпаниям автоматически отменять обратные перелеты опоздавших на первый рейс. Сначала необходимо уточнить, намерен ли человек воспользоваться остальными билетами в бронировании, и только в случае отказа уже затем аннулировать его проездные документы, пояснил Леонов.