Общество

Более 70% компаний в России берут на работу выпускников вузов без опыта

Свыше 70% российских компаний берут на работу выпускников вузов без опыта, за полтора года этот показатель вырос на 7 п. п. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов, занимающихся подбором персонала во всех федеральных округах РФ.

«Число компаний, где берут на работу выпускников вузов без опыта, с сентября 2022 года выросло на 7 процентных пунктов: с 65 до 72%», - говорится в исследовании.

Чаще молодых специалистов берет на работу крупный бизнес: 84% предприятий с численностью персонала от 1 тыс. человек.

Согласно данным исследования, наиболее лояльны к выпускникам вузов производственные, строительные и ИТ-компании: 77, 76 и 75% соответственно. «Самые востребованные сегодня молодые специалисты - это инженеры. Выпускникам вузов также открыты линейные позиции в отделах продаж и клиентских службах. В некоторых компаниях стартовать придется с позиций секретарей и ассистентов. Выпускников педвузов ждут школы. Молодых врачей - поликлиники и больницы. Востребованы и выпускники ИТ-факультетов», - говорится в результатах опроса.