Общество

Проверку системы оповещения населения проведут в Псковской области 3 апреля

Плановую проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) проведут в Псковской области 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе проверки в 8.00 по местному времени на территории области запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем».

Проверка системы оповещения проводится с целью оценить готовность системы оповещения по своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения об опасностях.