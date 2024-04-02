Общество

Более 70 псковских работодателей получили компенсацию за трудоустройство по программе субсидирования найма

С 2021 года в программе субсидирования найма в Псковской области приняли участие 74 работодателя. Региональное отделение Социального фонда России направило им более 11 миллионов рублей субсидий за трудоустройство 264 новых сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

В рамках программы отделение СФР по Псковской области компенсирует работодателям часть затрат на заработную плату новых сотрудников. Субсидия выплачивается работодателю на каждого трудоустроенного работника в размере 1 МРОТ плюс сумма страховых взносов. Такая выплата производится трижды — по истечении первого, третьего и шестого месяцев работы трудоустроенного гражданина. Средний размер компенсации, предоставляемый работодателям региона, составляет 25 000 рублей на сотрудника, трудоустроенного после 1 января 2024 года.

Стать участниками программы могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели при условии приема на работу определенных категорий граждан, к которым относятся:

безработные граждане;

работники, которые находятся под угрозой увольнения или уволенные в связи с ликвидацией предприятия;

молодежь до 30 лет;

ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции;

члены семей военнослужащих, погибших в ходе СВО;

беженцы с Украины;

граждане, переехавшие из другого региона для трудоустройства по востребованным профессиям.

«С 1 января 2024 года постановлением правительства расширены возможности государственной поддержки при условии найма на работу граждан с инвалидностью. При этом размер субсидии для работодателей за их трудоустройство будет составлять шесть минимальных размеров оплаты труда. Также расширилось число категорий работодателей, которые могут участвовать в программе. К ним теперь относятся индивидуальные предприниматели, которые являются инвалидами; предприятия, учредителями которых являются инвалиды, или общероссийские общественные организации инвалидов», — рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Для получения господдержки работодателю необходимо наличие государственной регистрации до 2024 года, а также отсутствие задолженности по заработной плате и неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов и штрафов.

Чтобы получить субсидию, работодателям нужно через портал «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии, а затем направить заявление через личный кабинет страхователя на сайте Социального фонда.