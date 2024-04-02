Общество

Количество административных дел в судах в 2023 году сократилось более чем в два раза

Число рассмотренных российскими судами дел в 2023 году сократилось на 2 млн за счет снижения числа споров граждан с госорганами (административных дел) и дел об административных правонарушениях. Об этом сообщил и.о. председателя Верховного суда РФ Петр Серков на семинаре-совещании председателей региональных советов судей.

«[В 2023 году] всего было рассмотрено 39 млн дел или на 2 млн дел меньше, чем в 2022 году. Это связано прежде всего с сокращением количества административных дел более чем в два раза - с 5 млн 338 тыс. (в 2022 году) до 2 млн 172 тыс., а также сократилось количество дел об административных правонарушениях - на 17%, с 7 млн 381 тыс. до 6 млн 140 тыс», - сообщил Серков.

При этом он отметил внимание судов к социально значимым делам. В 2023 году суды удовлетворили 86% требований о защите прав потребителей, 94% требований о взыскании зарплаты, 84% - о правах граждан в пенсионной сфере и 87% - о защите жилищных прав, пишет ТАСС.