Общество

20 участниц прошли в полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2024»

Официальный кастинг фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» состоялся в Великих Луках в прошедшее воскресенье, 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

Во время подготовки в оргкомитет фестиваля поступило более 70 заявок. На сам кастинг были приглашены 40 претенденток.

В рамках кастинга участницы показали свое дефиле и рассказали жюри о себе. По итогам кастинга в полуфинал фестиваля вышли 20 участниц в категориях Мисс и Миссис в возрасте от 16 до 54 лет.