20 участниц прошли в полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2024»

Официальный кастинг фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» состоялся в Великих Луках в прошедшее воскресенье, 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фото здесь и далее: Ирина Большакова
Во время подготовки в оргкомитет фестиваля поступило более 70 заявок. На сам кастинг были приглашены 40 претенденток.
В рамках кастинга участницы показали свое дефиле и рассказали жюри о себе. По итогам кастинга в полуфинал фестиваля вышли 20 участниц в категориях Мисс и Миссис в возрасте от 16 до 54 лет.
Второй, дополнительный кастинг для участия в фестивале «Мисс/Миссис Великие Луки 2024» состоится сегодня, 2 апреля. Вся информация доступна в официальном паблике проекта в социальной сети «ВКонтакте»