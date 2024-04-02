Общество

Официальный дилер Chery открылся на улице Труда в Пскове

«Автосалон 1 на Труда» - официальный дилер Chery приглашает бизнес-партнеров и всех неравнодушных к автомобилям людей погрузиться в Мир Chery 20 апреля в 12.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автосалоне.

Фотографии: «Автосалон 1 - официальный дилер Chery»

На мероприятии состоится презентация обновленного Chery Tiggo 4 Pro 18-years limited edition. «Бизнес-бранч - отличная возможность пообщаться с профессионалами отрасли и получить ценную информацию о новинках бренда, технологиях и векторе развития. Сравнить и опробовать каждую модель в деле», - отметили в автосалоне.

Среди зарегистрированных на мероприятие гостей проведут розыгрыш ценных подарков.



Подтвердить свое участие можно по ссылке. Для желающих приобрести автомобиль Chery только в этот день будут действовать специальное предложение на покупку.

С 1 марта «Автосалон 1 на Труда» - официальный дилер Chery осуществляет продажу автомобилей Chery, гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

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