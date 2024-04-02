Общество

С Днем единения народов России и Беларуси поздравил соратников псковский губернатор

С Днём единения народов России и Беларуси поздравил жителей республики, единомышленников и соратников губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Поздравляю наших белорусских друзей, коллег, единомышленников и соратников – с Днём единения народов России и Беларуси! Наши страны объединяют многовековая братская дружба, общие традиции, история и культура. А также искреннее стремление обеспечить стабильность, безопасность и развитие государств», - поделился Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что Россия и Беларусь проводят совместные памятные мероприятия и чтят героев Великой Отечественной войны, реализуют образовательные и культурные проекты, развивают промышленность и сельское хозяйство.

«Уверен, впереди нас ждёт множество общих побед. Работаем вместе», - заключил губернатор.