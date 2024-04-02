Общество

Минздрав разрешил адаптировать время приема врача в медучреждениях

Временные рамки на посещение пациентами врача-специалиста устанавливаются на уровне медучреждения – типовые нормы времени на прием, разработанные федеральными органами исполнительной власти, адаптируются с учетом организационно-технических условий учреждения, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила в своем Telegram-канале, что предложила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко увеличить для беременных женщин временные рамки на посещение врача-специалиста.

«Нормы труда в медицинских организациях различаются с учетом условий проживания и половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения. Типовые отраслевые нормы времени должны быть адаптированы на уровне медицинской организации с учетом собственных организационно-технических условий», - говорится в сообщении.

Системы нормирования труда, включая нормы времени и нагрузки, устанавливаются на уровне учреждения работодателем, подчеркнули в пресс-службе. Типовые нормы труда могут разрабатываться и устанавливаться федеральными органами исполнительной власти для содействия в организации рабочего процесса, пишет РИА Новости.

В основу разработки типовых отраслевых норм времени, которые выделяются на посещение одним пациентом врача-специалиста, положено средневзвешенное время от числа посещений, полученное на основе проведенных хронометражных исследований в медицинских организациях регионов, на усредненные организационно-технические условия.