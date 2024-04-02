Общество

Псковский облсовпроф выдвинул кандидатуру Михаила Шмакова на пост председателя ФНПР

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принимает участие в работе Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, который проходит в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

Одним из значимых решений Генсовета стало решение о вхождении Херсонского областного объединения организаций профсоюзов в состав Федерации независимых профсоюзов России.

С 3 по 5 апреля в Колонном зале Дома союзов состоится XII съезд ФНПР. В рамках мероприятия планируется принять программу ФНПР и резолюции XII съезда, внести изменения в Устав Федерации, а также рассмотреть вопрос о выборах председателя ФНПР и коллегиальных органов управления ФНПР.

«Сегодня профсоюзы являются одним из участников исторических событий в стране. И каждый член профсоюза может гордиться этим. Уже завтра начнет работу XII съезд ФНПР, на котором будет избран председатель. Псковское профобъединение выдвинуло кандидатуру Михаила Викторовича Шмакова», — сообщил председатель псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.