Общество

Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова

Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни, сообщили в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

«Второго апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова», - рассказали в союзе.

В пресс-службе отметили, что в памяти зрителей, коллег, поклонников Татьяна Конюхова навсегда останется «яркой, талантливой, любимой актрисой, дарящей радость и свет», пишет РИА Новости.

Конюхова родилась в 1931 году, окончила ВГИК, около 20 лет была профессором и художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства. В ее фильмографии роли в таких фильмах, как «Карьера Димы Горина», «Майская ночь, или Утопленница», «Доброе утро», «Женитьба Бальзаминова», «На златом крыльце сидели…», а также в сериалах «Экстренный вызов», «Даша Васильева. Любительница частного сыска» и других.