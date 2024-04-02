Общество

Диктант для родителей запустила «Единая Россия»

В рамках партийного проекта «Крепкая семья» «Единая Россия» запустила просветительскую акцию – диктант «Вопросы родителям - 2». Его цель – развитие психолого-педагогических компетенций жителей Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», он проходит до 15 апреля в онлайн-формате.

Проверить свои знания о том, как ухаживать за новорожденными детьми, как справляться с особенностями развития малыша и правильно подготовить его к школе, можно до 15 апреля включительно. Тест занимает порядка 30 минут. Он состоит из 20 вопросов и считается успешно пройденным, если верные ответы даны на 18 из них. Организаторы отмечают, что диктант поможет родителям расширить кругозор, улучшить педагогические навыки, а также узнать, как эффективно общаться с детьми, мотивировать и поощрять их.

Диктант проходит в виде онлайн-теста на сайте.

Основной задачей диктанта является привлечение внимания граждан к необходимости знать основные особенности ухода за новорожденными детьми. Принять участие в диктанте может любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет. После успешного прохождения теста каждый участник получает электронный сертификат о прохождении диктанта.

Напомним, поддержка семей с детьми является важным направлением народной программы и партийного проекта «Крепкая семья». В рамках партпроекта ведется большая работа по содействию развития мер поддержки семей с детьми, молодых, приёмных и замещающих семей, улучшению условий воспитания детей в учреждениях для детей-сирот, а также на содействие замещающим и приёмным семьям, развитие служб сопровождения.