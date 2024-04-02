Общество

Почти 40 тысяч жителей Псковской области выбрали электронную трудовую книжку

С 2020 года жители Псковской области могут подать заявление о переходе на цифровую форму ведения записей о своей профессиональной деятельности, выбрав электронную трудовую книжку (ЭТК) вместо бумажной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда.

Число работников в регионе, сделавших выбор в пользу ЭТК, к настоящему моменту составило 38 260 человек. Еще для 13 433 псковичей электронная трудовая была открыта при устройстве на первую работу.

«Одним из главных преимуществ электронной книжки является постоянный доступ к сведениям о своей профессиональной деятельности. Получить их можно в считанные минуты через личный кабинет на "Госуслугах". Они поступают в виде выписки и позволяют своевременно отслеживать вносимые кадровые изменения. Изменения отражаются в течение нескольких дней после того, как работодатель передал эту информацию в отделение фонда», — отметила управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Кроме того, электронный формат трудовой позволяет дистанционно направлять сведения при трудоустройстве. Выписка заверяется цифровой подписью и юридически равнозначна бумажной версии документа, поэтому ее можно отправить работодателю любым удобным способом, включая электронную почту.

Если данные электронной трудовой нужны на бумаге, в отделении Социального фонда предоставят и такой документ. Он выдается в клиентских офисах отделения фонда и МФЦ. Специалисты заверяют сведения подписью и печатью.

Получить сведения из электронной книжки можно и у работодателя, но только за периоды работы у него. В зависимости от технической возможности страхователи выдают данные в электронной форме или на бумаге.

Напомним, что у тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде, без оформления бумажной версии. Работники, которые пока не выбрали форму трудовой, могут сделать это в любое время.