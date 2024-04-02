Общество

Совфед одобрил закон о наказаниях за спам-звонки

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки и ужесточается ответственность за рекламу кредитов с нарушением законодательства РФ.

Так, нарушение установленных требований к рекламе, «распространяемой по сетям электросвязи», а именно её распространение при помощи спам-звонков, повлечёт за собой наказание в виде наложения штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, на юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Законом также ужесточается ответственность для кредитных организаций и МФО за рекламу кредитов и займов с нарушением законодательства. Если кредиторы не будут указывать полную стоимость потребкредита при рекламе, то для их сотрудников предусмотрен штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей, а для самих юридических лиц – от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, пишет РИА Новости.

В нынешнем законе «О рекламе» отмечается, что информация о полной стоимости кредита должна предоставляться «до предоставления информации о процентных ставках» и указываться шрифтом, не меньшим по размеру, это требование для кредиторов остаётся неизменным.