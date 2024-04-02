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Общество

Более тысячи человек обслуживает отремонтированное отделение почтовой связи в палкинской деревне Черская

03.04.2024 14:15|ПсковКомментариев: 0

Более тысячи жителей населенного пункта, в том числе 154 пенсионера, обслуживает обновленное отделение почтовой связи в деревне Черская Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Капитальный ремонт здания проведен по президентской программе модернизации. В отделении отремонтирован клиентский зал и другие внутренние помещения, а также фасад здания, установлена новая мебель и смонтирован пандус для маломобильных граждан. 

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов осмотрел обновленные помещения и отметил, что почтовые отделения в сельской местности во многом решают задачи социального характера.

«Это не столько возможность людям сделать платежи, отправить или получить корреспонденцию, сколько социальная функция, как центр притяжения, место, куда могут прийти жители, обменяться новостями. Пристальное внимание уделяем модернизации и развитию почтовых отделений. Несколько лет действует и региональная мера поддержка, по которой „Почта России“ за счет налогового вычета может осуществлять ремонт отделений, осуществляется взаимодействие в части улучшения условий обслуживания населения. Например, в Локнянском районе отделение переехало из ветхого здания в современное, где созданы более комфортные условия», — подчеркнул Виталий Рахманов.

Обновленное почтовое отделение работает со вторника по субботу с 9:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.

Напомним, по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителем «Почты России» в регионе проводится масштабная работа по развитию почтовой сети в сельских населенных пунктах. В прошлом году вновь открылись 28 отделений. По президентской программе приведены в нормативное состояние и модернизированы отделения почтовой связи в деревнях Усть-Долыссы Невельского муниципального округа и Череха Псковского района. Кроме того, в деревне Дубрава Великолукского района установлено модульное отделение.

На 2024 год запланировано строительство 3 модульных отделений связи в деревнях Торошино Псковского района, Славковичи Порховского района, Булынино Великолукского района. Земельные участки для этого уже сформированы. Ремонт затронет отделение в деревне Шелково Великолукского района.

Теги: #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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