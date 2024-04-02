Общество

Мишустин назвал даты для пересдачи одного предмета ЕГЭ

Пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году можно будет 4 и 5 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Все, что нам необходимо - сделано, 4 и 5 июля - это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята, конечно, волнуются, все бывает в этой жизни, но если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе, на его карьере», - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.

Премьер-министр назвал это решение важнейшим и отметил, что оно не требует никаких законодательных изменений. «Я именно радуюсь за то, что у нас появится такая возможность ближайшее время, нам ничего для этого не надо, никаких законодательных изменений, у Рособрнадзора и Минпроса достаточно полномочий для урегулирования данного вопроса своими внутренними нормативными актами», - сказал Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов «и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач», пишет РИА Новости.