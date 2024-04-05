Общество

Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Нововведение дополнит закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», пишет РИА Новости.

«Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: " ...запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур (за исключением случаев, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов)», - говорилось в законопроекте.

Госдума отклонила ряд поправок, предлагавшихся на стадии законопроекта, включая предложения депутатов фракции КПРФ Алексея Куринного и Нины Останиной использовать специальные электронные браслеты для идентификации и отслеживания местонахождения поднадзорных педофилов. Как отмечалось в таблице поправок, рекомендованных комитетом к отклонению, в них не урегулированы вопросы финансового обеспечения затрат на приобретение и техобслуживание таких браслетов, они также не учитывают требования статьи 83 Бюджетного кодекса РФ (осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом).