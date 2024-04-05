Общество

В Локне приступили к благоустройству сквера у братского захоронения

Подрядчик приступил к благоустройству сквера у братского захоронения в поселке Локня. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Иван Белугин / «ВКонтакте»

«Это стало возможным только благодаря активным жителям округа, которые в прошлом году отдали свои голоса за формирование комфортной городской среды!» - отметил он.

Иван Белугин напомнил, что сейчас идет голосование за объекты на 2025 год. «Голос можно отдать до 30 апреля. Около 1200 локнянцев уже проголосовали, давайте вместе выйдем на рекорд и наберём в этом году 1800! Ссылку прикладываю», - добавил глава округа.

Если есть сложности проголосовать самостоятельно, следует обратиться к локнянским волонтёрам по телефону в будни: 21-6-45, 21-7-31.