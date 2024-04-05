Общество

Сотрудники исправительной колонии облагородили братское захоронение в Себежском районе

В деревне Черново Себежского района представители ИК-6 УФСИН России по Псковской области привели в порядок территорию вокруг братской могилы мирных жителей, погибших в 1943 году от рук немецко-фашистских оккупантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Сотрудники учреждения не первый год подряд облагораживают это место. Начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Алексей Иванов, старший инспектор и инспектор отдела кадров и работы с личным составом ИК-6 Марина Симоненко и Светлана Герасименко очиcтили площадку и дорожку, ведущую к захоронению, от старой листвы и напавших веток, помыли каменные плиты, убрали природный и бытовой мусор, скопившийся за осень и зиму.

«Ежегодно перед наступлением холодов и в преддверии летнего сезона, взяв перчатки, грабли и мешки для мусора, мы выезжаем на это место с целью уборки. Считаем своим долгом ухаживать за могилой людей, которые жили мирской жизнью и не делали зла», - поделились сотрудники ИК-6.