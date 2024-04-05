Общество

В России ввели штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и дополняет его новыми положениями, согласно которым за нарушение установленных российским законодательством требований к телефонной рекламе (распространение ее только с предварительного согласия абонента или адресата, запрет на использование систем автоматического дозванивания или рассылки) вводятся штрафы. Для физлиц их размер составит от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 300 тыс. до 1 млн рублей, пишет ТАСС.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.