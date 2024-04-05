Общество

Провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома

Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД). Документ устанавливает единые требования к размещению сетей связи в жилых домах. Он предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам во всех МКД. Исключение — плата за электричество. Также сети могут разместить в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения на общем собрании собственников.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Как отмечает «Лента.ру», операторы связи обязаны в течение года переустановить все свое оборудование в соответствии с установленными стандартами. Порядок и технические требования размещения сетей связи в МКД должен разработать и утвердить кабмин в течение четырех месяцев.

Договоры между провайдерами и управляющей компанией (УК), заключенные до вступления в силу закона и предусматривающие плату за пользования общим имуществом для оказания услуг связи, имеют право быть расторгнуты по требованию одной из сторон.

Также закон предусматривает, что собственники квартир вправе отменить решение о доступе провайдера в дом, но для этого нужно будет набрать голоса не менее 2/3 жителей.