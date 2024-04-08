Общество

Врач объяснил, как метеочувствительность влияет на здоровье

Резкая смена погоды, чередование солнца и облачности с осадками — погодные явления, которые могут не только расстроить, но и стать настоящим испытанием для тех, кто страдает метеозависимостью. Так называется сбой в способности тела приспосабливаться к смене погодных условий. Об этом рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

«Метеозависимость может появляться при сосудистой дистонии, хронических заболеваниях и последствиях травм. Ощущать ее можно перед и во время резкого изменения метеоусловий. Проявляется метеочувствительность в виде ухудшения самочувствия, цефалгии, перепадов АД, одышки, вегетативной дисфункции, головокружений, мышечной боли или суставной», — объяснил он.

По словам врача, сегодня диагноз «метеочувствительность» есть у каждого третьего человека. Он ставится с учетом жалоб, а также объективной симптоматики, и лечится согласно основной патологии.

«Чтобы уменьшить симптоматику и избежать осложнений, метеозависимым людям рекомендуется соблюдать ряд правил. Например, не посещать страны с несвойственным, «не родным» климатом — пребывание там может стать триггером для развития острых заболеваний или осложнения хронических. Кроме того, тренировать кровеносные сосуды, проводить как можно больше времени на свежем воздухе, поддерживать физическую активность, питаться сбалансированно и в целом стараться вести здоровый образ жизни», — рекомендовал специалист.

Врач отметил, что негативно на организм влияют резкие, глобальные скачки — похолодание или потепление, повышение или понижение влажности, увеличение атмосферного давления. Есть предположение, что изменение температуры и влажности воздуха может влиять на расширение и сокращение тканей пораженных суставов. Помимо этого, низкие температуры делают жидкость, смазывающую суставы, более вязкой и, как следствие, жесткой и чувствительной к боли от механических нагрузок, пишет «Газета.Ru».

«Чаще всего на самочувствие пациентов с метеозависимостью влияют следующие погодные условия: низкое атмосферное давление, повышенная влажность воздуха и скорость ветра. А все вместе эти обстоятельства могут повысить болевую чувствительность на 20%. Жара также оказывает влияние на общее самочувствие пациента с метеозависимостью. Высокие температуры снижают возможность внутренней терморегуляции организма. Это может способствовать развитию заболеваний, включая тепловые судороги, тепловое истощение, тепловой удар и гипертермию», — резюмировал Рябков.