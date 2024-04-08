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Общество

Осадки и потепление до +22 градусов прогнозируют синоптики на Северо-Западе

08.04.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Осадки и потепление до +22 градусов прогнозируют синоптики на Северо-Западе, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе по вине циклона время от времени пройдут небольшие осадки. Но вначале этот вихрь станет закачивать в регион тёплый воздух, и к среде на юге столбики термометров дотянутся до +17…+22°С, а оттепели пробьются даже в Заполярье. В последующие дни ожидается похолодание: на юге до +6…+11°С, на севере – до 0…−5°С», - отметили в метеоцентре.

В Центральной России в первую половину периода будет преобладать солнечная погода, и воздух прогреется до вполне июньских +20…+25°С. А затем появятся массивы дождевой облачности и температура понизится до +13…+18°С.

В Санкт-Петербурге пройдут небольшие дожди. К среде дневная температура повысится до +17…+20°С, а затем ожидается резкое похолодание до +7…+10°С.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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