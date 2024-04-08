Общество

Рост сегмента подростковой литературы стал одним из главных трендов книжного рынка

Прошедшая с 4 по 7 апреля в Гостином дворе ярмарка Non/fiction наглядно продемонстрировала повышение интереса публики к категориям комиксов, литературе young adult («юные взрослые») и азиатских рисованных изданий, узнали «Известия». По прогнозам представителей индустрии, в ближайшие несколько лет тенденция сохранится, тем временем детская аудитория будет сокращаться.

В последнее время одним из самых ярких трендов стало повышение внимания к подростковой литературе, иначе называемой young adult. Проявилось это и на ярмарке, где в традиционном делении на взрослые и детские книги появилась весомая третья ниша. По словам пресс-секретаря Non/fiction Виталия Когтева, попытки сделать полноценный отдельный раздел young adult были и прежде, но сейчас он ощутимо масштабнее.

Также наблюдается рост раздела «Комиксы»: раньше в нем было 15–20 издательств-участников, а в этот раз — 25. Впервые организаторы решили обеспечить постоянное присутствие на стендах кого-либо из художников-комиксистов. Идея в том, чтобы авторы общались со своей аудиторией, получали обратную связь и учитывали это в дальнейшей работе.

Важную часть рынка комиксов сегодня занимают азиатские жанры — японские манги, южнокорейские манхвы. В прошлом году холдинг АСТ создал редакцию «Бумажный фонарик», сфокусированную именно на этом направлении.

«В последние несколько лет сегмент молодежной литературы является главным драйвером книжного рынка. Самая читающая аудитория, по данным «РосИндекс», сосредоточена в возрасте 16–19 лет и 20–24 лет, а самое большое количество импринтов (редакций, сфокусированных на определенной теме или аудитории. — прим.ред.) в прошлом году было создано в нише young adult», — отметила директор по проектам издательств «Росмэн» и «Кислород» Полина Властовская.

Интересно, что литература young adult востребована не только у самих подростков, но и у вполне взрослых миллениалов, которые ценят данную литературу за искренность и ностальгируют по собственным тинейджерским переживаниям.