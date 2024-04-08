Общество

К концу 2025 года все военкоматы России оснастят цифровым телекоммуникационным оборудованием

«Воентелеком» оснастит все военные комиссариаты к концу 2025 года цифровым телекоммуникационным оборудованием. Об этом сообщило Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ) Генштаба ВС РФ.

«Работы по оснащению военных комиссариатов цифровым телекоммуникационным оборудованием (ЦТО) выполняются акционерным обществом "Воентелеком" в рамках заключенных с Минобороны России государственных контрактов. В период с 2019 по 2023 год ЦТО оснащены 93 процента военных комиссариатов муниципальных образований», - говорится в публикации ГОМУ в журнале «Военные комиссариаты России». Там отмечается, что работу продолжат в 2024-2025 годах, в том числе и в военкоматах, которые находятся на новых территориях РФ. По данным ГОМУ, это позволит к концу 2025 года оснастить ЦТО все военкоматы.

Кроме того, для организации управления соединениями и воинскими частями территориальной обороны с 2024 года спланировано оснащение военных комиссариатов современными стационарными средствами радиосвязи, пишет ТАСС.

Благодаря серверному оборудованию военные комиссариаты имеют доступ в сети Минобороны России. Пользовательское оборудование в интересах должностных лиц военных комиссариатов позволяет рассматривать обращения граждан, которые поступили на электронную почту, а также получать информацию из открытых источников в интернете, обмениваться информацией с учебными заведениями, администрациями муниципальных образований и органами исполнительной власти.