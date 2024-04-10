Общество

Jony презентует сингл с нового альбома в «Бригаде У» на «Европе Плюс»

Гостем популярного утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс» 12 апреля в 9:00 станет Jony. Хитмейкер в прямом эфире презентует новый сингл «Мне не больно», который войдёт в горячо ожидаемый поклонниками альбом музыканта. Артист описал новинку как самый необычный и экспериментальный трек из всех, что ему довелось выпустить, сообщили в Псковской Ленте Новостей в «Европе Плюс».

Jony поделится с ведущими «Бригады У» Вэлом и Вики подробностями создания нового альбома, а также в День космонавтики расскажет, мечтал ли в детстве исполнитель хита «Комета» сам стать покорителем космоса.

Кроме того, у каждого будет возможность пообщаться с любимым артистом — в эфире прозвучат самые интересные вопросы радиослушателей, оставленные в комментариях на страницах «Европы Плюс» в социальных сетях.

Больше подробностей — в эфире радиостанции, на europaplus.ru и страницах «Европы Плюс» в социальных сетях.