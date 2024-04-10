Тендер на выполнение строительных работ опубликовал Псковский электромашиностроительный завод. Предприятие ищет подрядчика для изготовление наливных полов на участках приготовления пищи заводской столовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПЭМЗ.
Коммерческие предложения по видам покрытия и стоимости производятся по адресу: 180004, город Псков, Октябрьский проспект, 27. E-mail - emo@pemz.ru.
Более подробно можно ознакомиться с информацией на сайте АО «ПЭМЗ». Тел.8112-700-654. Контактное лицо - В. Н. Мартынов (8112-700-677).
Акционерное общество «Псковский электромашиностроительный завод» специализируется на разработках и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до 300 кВт и аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.
Предприятие имеет значительный научно-технический потенциал, патентную и информационную базу данных, ряд работников завода постоянно публикуют работы в научно-технических изданиях. Предприятие имеет значительное количество современного универсального, специального технологического и контрольно-измерительного оборудования.
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