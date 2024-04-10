Общество

Тендер на выполнение строительных работ опубликовал Псковский электромашиностроительный завод

Тендер на выполнение строительных работ опубликовал Псковский электромашиностроительный завод. Предприятие ищет подрядчика для изготовление наливных полов на участках приготовления пищи заводской столовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПЭМЗ.

Коммерческие предложения по видам покрытия и стоимости производятся по адресу: 180004, город Псков, Октябрьский проспект, 27. E-mail - emo@pemz.ru.

Более подробно можно ознакомиться с информацией на сайте АО «ПЭМЗ». Тел.8112-700-654. Контактное лицо - В. Н. Мартынов (8112-700-677).

Акционерное общество «Псковский электромашиностроительный завод» специализируется на разработках и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до 300 кВт и аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.

Предприятие имеет значительный научно-технический потенциал, патентную и информационную базу данных, ряд работников завода постоянно публикуют работы в научно-технических изданиях. Предприятие имеет значительное количество современного универсального, специального технологического и контрольно-измерительного оборудования.

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