Общество

ГК «Титан» начала испытания новых отечественных катализаторов для нефтехимической отрасли

Инжиниринговый центр ГК «Титан» совместно с Институтом нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева РАН приступил к ресурсным испытаниям отечественной технологии производства катализаторов цеолитного типа. Данные катализаторы необходимы для производства изопропилбензола и в настоящее время в промышленных масштабах в стране не выпускаются, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГК «Титан».

Сотрудничество ГК «Титан» с ведущим научным институтом России реализуется в рамках развития отечественного НИОКР в нефтехимии, что в будущем позволит сократить зависимость отрасли от внешнего импорта. На текущем этапе стоит задача отработать новую технологию для ее дальнейшего внедрения в промышленное производство. Испытания ведутся на базе лаборатории завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»).

«Сегодня на предприятии действует аналогичная установка алкилирования бензола пропиленом, предназначенная для получения кумола с использованием в качестве катализаторов цеолитсодержащие системы. Предполагается, что наше совместное с ИНХС РАН ноу-хау в скором времени позволит заместить импортные аналоги, которые помимо проблем с поставкой имеют еще один немаловажный нюанс – ограниченный срок годности. Испытания уже начались и проходят успешно», - отметил заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов.

Катализаторы – это вещества, которые ускоряют химические процессы и делают их более эффективными. Благодаря им из одного и того же объема сырья можно в несколько раз быстрее получить больший объем продукции.

После проведения испытаний опытных образцов разработчики перейдут к следующему этапу – выпуску промышленных партий катализаторов. В результате реализации проекта к 2026 году на «Омском каучуке» планируют наладить производство изопропилбензола с использованием отечественного сырья.

Работа по созданию импортозамещающей продукции стала возможной благодаря участию ГК «Титан» в реализации комплексного научно-технического проекта (КНТП) полного инновационного цикла с ведущими научными организациями страны. Данное сотрудничество открывает возможности создания на основе инновационных отечественных научных разработок экологически безопасных промышленных производств базовых высокотехнологичных химических продуктов широкого спектра применения.

Группа компаний «Титан» – российский холдинг, занимающийся производством продуктов химии и нефтехимии для стратегически важных отраслей экономики России. Он создает промышленные кластеры и инфраструктуру в регионах присутствия, разрабатывает и внедряет инновационные и экологичные технологии в производственный процесс.