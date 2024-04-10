Общество

Более 10 тысяч школьников из Псковской области приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Более 10 тысяч школьников из Псковской области приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности. Всего во всероссийской олимпиаде, которая проходила на онлайн-платформе «Учи.ру», участвовало более 2,3 миллионов школьников 1–9 классов. Многие успешно справились с заданиями даже по темам, которые были включены в олимпиаду впервые, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Банка России.

Так, на вопросы об акциях и облигациях правильно ответили 70%. Школьники на примерах разбирали, что представляют собой эти финансовые инструменты, чем они отличаются друг от друга. Лучше всего оказались результаты имитации диалога со злоумышленниками: вычислили мошенников и правильно отреагировали на подозрительное сообщение 82% учеников. Самой сложной задачей стало распределение доходов и расходов при планировании семейного бюджета на несколько месяцев вперед — с ней справились всего 32%.

Организаторами олимпиады выступили Банк России, Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа «Учи.ру».

«По сравнению с прошлым годом количество участников от Псковской области заметно выросло. Больше всего школьников было из Пскова и Великих Лук. Стоит отметить, что в этот раз свои знания смогли проверить дети из всех муниципальных районов – в мероприятии приняли участие практически все школы региона», – сообщил и.о. управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Он также отметил, что интерес к финансовой культуре в регионе растет не только у молодежи. Банк России разрабатывает обучающие мероприятия для всех возрастов.

«Например, прямо сейчас проходит серия образовательных вебинаров для людей старшего возраста, в которых могут принять участие жители Псковской области. Лекторы рассказывают о том, какие приемы позволяют сэкономить, как выбрать подходящий вклад и не попасть на уловки мошенников. Занятия проходят до 19 апреля. Расписание вебинаров и регистрация — на сайте pensionfg.ru», – добавил Валерий Фролов.