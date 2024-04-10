«Мисс Вселенная» из Пскова Оксана Федорова примерила образ Царевны-Несмеяны

Уроженка Пскова, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002) Оксана Федорова примерила образ Царевны-Несмеяны, созданный уральской мастерицей. Об этом рассказала автор образа Любовь Михалева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Источник фото: Любовь Михалева / «ВКонтакте»
Мастерица Любовь Михалева создает костюмы по мотивам русских сказок и уральских сказов.
Напомним, ранее Оксана Федорова посвятила родному городу стихотворение.