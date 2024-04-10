Общество

Более 170 профессиональных мастеров объединит региональный чемпионат «Абилимпикс»

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» стартует в Псковской области 16 апреля. Мероприятие пройдет уже в 9-й раз и объединит свыше 170 мастеров различных направлений со всего региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Торжественная церемония открытия чемпионата пройдет в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В этот же день состоятся первые соревнования мастеров. Студенты продемонстрируют свои возможности в направлениях «Мебельщик» и «Администрирование баз данных», школьники выступят в компетенциях «Макетчик художественных макетов», «Флористика», «Обработка текста».

Участники также примут участие в деловой и профориентационной программах.

Так, в рамках чемпионата в Псковском областном колледже искусств откроется выставка творческих работ участников «Абилимпикса» «Творчество и профессия всегда рядом». В Псковском политехническом колледже будет представлена экспозиция изделий обучающихся с ОВЗ.

Кроме того, на площадках чемпионата пройдут разнообразные мастер-классы. Сразу три встречи запланированы в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Они будут посвящены техникам малярного и столярного дела, а также кондитерскому искусству. В Великолукском политехническом колледже пройдет мастер-класс по декоративной отделке одежды.

В Центрах специального образования городов Остров и Пыталово состоятся профориентационные игры «В поисках призвания…».

Всего в рамках псковского чемпионата запланированы конкурсные испытания школьников в 14 компетенциях, студентов в 10 компетенциях и специалистов в 3 компетенциях. Кроме того, для последней категории участников в рамках чемпионата пройдет Фестиваль возможностей, где они продемонстрируют свое мастерство в региональных номинациях «Ремесленная керамика», «Шелонская вязка» и «Пирография».

Развернутся события регионального этапа национального чемпионата сразу на нескольких площадках — в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса, Центре специального образования № 1, Псковском медколледже, Псковском колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Островском многопрофильном колледже, Великолукском политехническом колледже, Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца и порховского филиала Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток».

Деловая и профориентационная программы продолжатся все дни чемпионата — до 19 апреля. Запланированы круглые столы, игры, тренинги и мастер-классы, а также ярмарки учебных и рабочих мест.

Победители регионального этапа примут участие в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре 2024 года.

Движение «Абилимпикс» — один из ключевых проектов Минпросвещения России. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в юбилейный год региональные чемпионаты должны стать востребованными дискуссионными площадками, где специалисты обсудят актуальные вопросы профессионального обучения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем на мероприятиях должна вестись апробация новых инклюзивных практик, профессиональной ориентации и трудоустройства.

«Конкурсные задания чемпионата актуализированы совместно с работодателями из регионов с целью расширения возможностей трудоустройства участников и освоения ими новых видов профессиональной деятельности в регионах. Желаю всем участникам чемпионата новых побед и достижений!» — сказал Сергей Кравцов.

Мероприятия деловой и культурной программ чемпионата будут посвящены Году семьи, объявленному президентом Российской Федерации.

Отметим, что «Абилимпикс» — самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Оно направлено на социальную адаптацию и содействие трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат организован Минпросвещения России и проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».