Общество

Администрацию Красногородского округа обязали привести в порядок воинское захоронение

Пыталовский районный суд обязал администрацию Красногородского муниципального округа привести воинское захоронение в надлежащее состояние. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Расположенная на территории Красногородского муниципального округа могила Л. Е. Кофмана (1922-1944), являющаяся воинским захоронением, находится в ненадлежащем состоянии. Требуется замена именной плиты, ремонт постамента.

Суд возложил на администрацию Красногородского муниципального округа обязанность в течение одного года со дня вступления законную силу решения суда привести захоронение в надлежащее состояние.