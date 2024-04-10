Общество

Потребность в кадрах для рынка труда в России оценили почти в 2 млн человек

В настоящее время потребность в кадрах для рынка труда в России составляет 1,9 млн человек, сообщил 11 апреля директор hh.ru по работе со стратегическими клиентами Никита Бугров.

«Если посмотреть на "доковидные" времена, когда проблем с дефицитом людей у большинства компаний не было, то начиная с 2012 года и до начала 2020 года безработица находилась в коридоре от 4,5 до 5,7%. Вначале она резко выросла, но в среднем по году всё равно не превысила 6% и составила 5,9%. В среднем с 2012 по 2019 год включительно безработица составил около 5,3%, и про острый дефицит кадров в экономике никто не говорил», — рассказал Бугров.

В феврале 2024 года, по его словам, безработица в России достигла исторического минимума в 2,8%. Трудоспособное население России составляет около 75 млн человек, пишут «Известия».

«Таким образом, сегодня экономике не хватает минимум 2,5% от 75 млн, то есть около 1,9 млн человек. Именно нехватка такого числа людей составляет сейчас оценку дефицита кадров», — отметил эксперт.